عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الملك سلمان: يجب على المواطنين النهل من لغتهم العربية ليخدموا وطنهم ودينهم

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

قال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العاهل السعودي وخادم الحرمين الشريفين، إن على المواطنين أن ينهلوا من لغتهم العربية ليتمكنوا من خدمة دينهم ووطنهم.

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ونشر الحساب الرسمى للسفارة السعودية لدى القاهرة، تصريح العاهل السعودي، وقالت :"خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -يحفظه الله -: "يجب على المواطنين أن ينهلوا من لغتهم العربية، ليتمكنوا من خدمة دينهم ووطنهم أكمل الخدمة".

وجاء فى نص تصريح العاهل السعودى :"يجب على المواطنين وخاصة الشباب والشابات أن ينهلوا من لغتهم العربية، ليتمكنوا من خدمة دينهم، ووطنهم أكمل الخدمة، وعليهم أن يحذروا من الشوائب والمفردات التى لا تتفق مع اللغة العربية أو تؤثر سلبا عليها".