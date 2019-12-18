عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أستراليا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

قالت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية، إن أمس الثلاثاء، كان اليوم الأكثر ارتفاعًا في درجة الحرارة على الإطلاق.



وأشار تحليل أولي إلى أن أمس الثلاثاء كان أهم يوم مسجل لأستراليا، بمتوسط درجة حرارة بلغ 40.9 درجة مئوية، إذ تخطى الرقم السابق الذي عاشته البلاد بمعدل 40.3 درجة مئوية والذي تم تحديده في الـ7 من كانون الثاني/يناير 2013 ، وهو رقم قياسي يعود إلى عام 1910.

ووجد التحليل أن 95٪ من الأماكن بأستراليا معرضة لخطر الحريق الذي كان أعلى بكثير من المتوسط، وفقًا لصحيفة ”الغارديان“ البريطانية.

وفي بيان خاص حول المناخ، قالت الهيئة إنه بحلول شهر أيلول/سبتمبر الماضي، كان معظم شرق القارة ”مهووسًا بتصنيفات عالية لخطر الحرائق“؛ ما أدى إلى فقدان مئات المنازل في نيو ساوث ويلز، وكانت الفترة من شهر أيلول/سبتمبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر الأكثر جفافًا.

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وتستخدم الهيئة أداةً تعرف باسم مؤشر خطر حرائق الغابات (FFDI) لتقييم مخاطر حرائق الغابات، إذ تجمع بين درجة الحرارة والرياح والرطوبة والوقود وتقييم الجفاف بشكل شامل.

ووجد التحليل أنه في شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، شهدت كل ولاية وإقليم طقسًا حارًّا.

وعندما أضافت الهيئة جميع تقييمات الحريق معًا، وجدت أن مؤشر خطر الحرائق المتراكم كان الأعلى على الإطلاق عبر القارة.

ووصلت معدلات خطر الحريق المرتفعة اليومية -أيضًا- إلى مستويات قياسية في مناطق في كل ولاية وإقليم.

وقالت الهيئة إن ”موجة حارة في كانون الأول/ديسمبر الجاري تبدأ اليوم الأربعاء، قد تحطّم أيضًا سجلات درجات الحرارة في جنوب أستراليا وفيكتوريا ونيو ساوث ويلز“.

وأوضح قادة إطفاء وخدمات طوارئ سابقون أنهم سيعقدون اجتماعهم الوطني الخاص بحرائق الغابات، مشيرين إلى أن تغير المناخ يفرض إعادة التفكير في الكيفية التي يجب أن تستعد بها أستراليا لحرائق الغابات.