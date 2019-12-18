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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - داعش ينفذ هجوما إرهابيا على مواقع للجيش السوري شرقي البلاد
الأربعاء 18 ديسمبر 2019
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان "مقره لندن"، أن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، نفذوا هجوما عنيفا على مواقع الجيش السوري في بادية دير الزور شرقي البلاد، وحققوا تقدما ميدانيا.
وأضاف المرصد السوري، اليوم الأربعاء، أن عناصر التنظيم هاجموا المواقع في بادية "الشولا" جنوب مدينة دير الزور، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين ترافقت مع قصف متبادل، مشيرا إلى أن التنظيم تمكن من السيطرة على مناطق واسعة هناك.
وكان المرصد السوري، أفاد في نوفمبر الماضي، بتزايد نشاط خلايا "داعش" في دير الزور.
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