أردوغان: تركيا جاهزة لتقديم الدعم العسكري في ليبيا

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، ان بلاده ستعمل على تسريع التعاون مع ​ليبيا​، مشددا على استعداد ​أنقرة​ لمساعدة الجانب الليبي "في أي لحظة إذا احتاج لذلك".

وأضاف أردوغان أن المساعدة التي يمكن لبلاده أن توفرها في ليبيا تتضمن "الدعم العسكري".