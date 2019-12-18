أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ان بلاده ستعمل على تسريع التعاون مع ليبيا، مشددا على استعداد أنقرة لمساعدة الجانب الليبي "في أي لحظة إذا احتاج لذلك".
وأضاف أردوغان أن المساعدة التي يمكن لبلاده أن توفرها في ليبيا تتضمن "الدعم العسكري".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: تركيا جاهزة لتقديم الدعم العسكري في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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