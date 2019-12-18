رئيسة المفوضية الأوروبية : بريكست بدون اتفاق تجاري سيضر بلندن

حذّرت رئيسة ​المفوضية الأوروبية​ أورسولا فون دير لايين من أن "الفشل في التفاوض سريعًا على اتفاق تجاري جديد بعد ​بريكست​ سيضر ب​بريطانيا​ أكثر من ​الاتحاد الأوروبي​".

وفي كلمة لها أمام ​البرلمان الأوروبي​ في ​ستراسبورغ​، اعتبرت أن "الجدول الزمني الذي أمامنا يشكّل تحديًا كبيراً. في حال لم نتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية 2020، فسنواجه الخطر مجدداً. من شأن ذلك أن يضر بوضوح بمصالحنا لكنه سيؤثر أكثر على بريطانيا".