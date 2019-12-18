خارجية تركيا: رفع الكونغرس الحظر على تزويد قبرص بالسلاح يفتح الطريق لتصعيد خطير

أعلنت ​وزارة الخارجية التركية​ أن "إقرار ​الكونغرس الأميركي​ رفع الحظر المفروض منذ عقود على تزويد قبرص بالأسلحة يفتح الطريق لتصعيد خطير في ​الجزيرة​ المتوسطية"، مشيراً إلى أن "محاولات رفع حظر ​السلاح​ الأميركي المفروض على جزيرة قبرص جزئيا لن يتمخض عنها سوى تعطيل جهود إيجاد حل في الجزيرة، وفتح الطريق لتصعيد خطير فيها".

ولفتت إلى أنه "لا يمكن للغة التهديد إطلاقا أن تثني ​تركيا​ عن عزمها في اتخاذ التدابير الضرورية لضمان أمنها القومي، ونذكر مرة أخرى، بأنه لا يساور أحد الشك بأن تركيا ستتخذ التدابير اللازمة حيال الخطوات المتخذة ضدها".