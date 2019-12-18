مارينا ترافيك: سفينة حفر متوقفة منذ 7 ساعات قبالة الناقورة قرب "البلوك 9"

ذكرت قناة "الميادين" أن موقع "مارينا ترافيك" المتخصص بحركة ​السفن​، أظهر ​سفينة​ حفر متوقفة منذ 7 ساعات قبالة ​الناقورة​ قرب "البلوك 9" ال​لبنان​ي، مبينا أن السفيتة تدعى "ستينا دريل ماكس" وهي متوقفة على بعد 42 ميلاً بحرياً غربي بلدة الناقورة حنوب لبنان.

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