إرجاء محاكمة المقدّم سوزان الحاج وإيلي غبش إلى 29 كانون الثاني

تم إرجاء محاكمة المقدّم سوزان الحاج وإيلي غبش أمام التمييز العسكرية إلى 29 كانون الثاني المقبل للبتّ بالدفوع الشكلية التي تقدّم بها وكيلا الحاج وغبش على تكون الجلسة المقبلة مخصّصة للإستجواب.
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