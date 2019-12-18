إرجاء محاكمة المقدّم سوزان الحاج وإيلي غبش إلى 29 كانون الثاني

تم إرجاء محاكمة المقدّم ​سوزان الحاج​ وإيلي غبش أمام التمييز العسكرية إلى 29 كانون الثاني المقبل للبتّ بالدفوع الشكلية التي تقدّم بها وكيلا الحاج وغبش على تكون الجلسة المقبلة مخصّصة للإستجواب.

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