بري: لا غطاء سياسي أو تنظيمي على كل من يسيء الى الوحدة والسلم لأهلي

حذر رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، خلال لقاء الأربعاء النيابي من "الواقع المرير والمشاهد المخيفة والشعارات المذهبية والمناطقية ومن المندسين والمتلاعبين بمصير الناس والوطن"، مؤكدا "أننا من موقع إنتمائنا للمدرسة التي ترتكز على أن ​السنة​ والشيعة هما مذهبان لدين واحد، نؤكد أن لا غطاء سياسي أو تنظيمي على كل من يسيء الى الوحدة والسلم لأهلي، ونعطي أوامر بأن نتحر ولا نعطي أوامر بالفتنة".

ودعا بري "​الأجهزة الأمنية​ والقضائية الى القيام بدورها لملاحقة مثيري المفتنة ومؤججيها"، مشيرا الى أن "الموضوع ​الحكومة​ أصبح موضوعا كيانيا ينبغي مقاربته بتقديم التنازلات"، مشددا على أن "الإستشارات مكانها عبر ​المؤسسات الدستورية​ ولم يعد مقبولا ولا مسموحا الإستهتار بمصالح ​لبنان​ واللبنانيين".

بدوره، أعرب النواب عن رفضهم التطاول على المقامات مع التأكيد على حرية الرأي والتعبير التي تتعارض مع محاولات اثارة الفتن.