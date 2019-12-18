النشرة: الأميركيون يسوّقون إسم نواف سلام لتسميته غدا

علمت "النشرة" من مصادر مطلعة ان الأميركيين يسوّقون لدى الكتل النيابية اسم السفير السابق نواف سلام لتولي مهمة تأليف الحكومة. وقد ابلغوا حزب القوات بالامر، فوافق رئيسه سمير جعجع، بينما يسود الإرباك في بيت الوسط جراء هذا الطرح.
وبحسب المعلومات ذاتها أن الاميركيين يسعون لإقناع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بتبني إسم سلام. وافادت المعلومات ايضاً ان رئيس الجمهورية ميشال عون لا يريد تأجيل الاستشارات النيابية ابدا.
ورجّحت المصادر نفسها ان يولّد طرح اسم سلام أزمة لا تقف حدودها عند التظاهرات، بل تأخذ البلد الى شوارع متقابلة بأبعاد حزبية عريضة.
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