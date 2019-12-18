أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وسماحة مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ خلال ​اتصال​ هاتفي بينهما على وحدة المسلمين من ضمن الوحدة الوطنية ووحدة اللبنانيين مشددين على ضرورة التنبه من الوقوع في فخ الفتن المتنقلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بري ودريان: للتنبه من الوقوع في فخ الفتن المتنقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.