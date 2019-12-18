الشعار تلقى اتصالا من ميقاتي مستنكرا ما تعرض له منزله من اعتداء مطمئنا إلى سلامته

تلقى مفتي ​طرابلس​ و​الشمال​ الشيخ ​مالك الشعار​ اتصالا من رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ مستنكرا ما تعرض له منزله من اعتداء مطمئنا إلى سلامته.

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