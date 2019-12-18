الشعار تلقى اتصالا من ميقاتي مستنكرا ما تعرض له منزله من اعتداء مطمئنا إلى سلامته

تلقى مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار اتصالا من رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي مستنكرا ما تعرض له منزله من اعتداء مطمئنا إلى سلامته.
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