لجنة الأشغال درست اقتراح القانون الرامي لتعديل المادة 66 من قانون الموازنة

درست ​لجنة الأشغال العامة​ برئاسة النائب ​نزيه نجم​ اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 66 من القانون رقم 144، ​قانون الموازنة​ العامة والموازنات الملحقة لعام 2019 المحال من الهيئة العامة وأقرته بإجماع النواب الحاضرين، واستعرضت خطة العمل المنوي اعتمادها في المرحلة المقبلة والملفات التي تنوي اللجنة فتحها أو متابعتها.

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