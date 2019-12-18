مجموعة من الحراك تعتصم امام مبنى التفتيش المركزي في فردان

دخلت مجموعة من الحراك إلى مبنى ​التفتيش المركزي​ في منطقة فردان. هذا وتقف قوة من مكافحة الشغب عند مدخل المبنى لمنع المتظاهرين من الدخول إليه.

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