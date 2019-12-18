مجموعة من الحراك تعتصم امام مبنى التفتيش المركزي في فردان

دخلت مجموعة من الحراك إلى مبنى التفتيش المركزي في منطقة فردان.
هذا وتقف قوة من مكافحة الشغب عند مدخل المبنى لمنع المتظاهرين من الدخول إليه.
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