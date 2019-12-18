فنيانوس: نحن بحاجة الى حكومة تكنوسياسية لمعالجة الشق الفتنوي والإقتصادي والإصلاحي

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​يوسف فنيانوس​ أن "التكتل الوطني" سيسمي ​سعد الحريري​ مجددا في لاإستشارات النيابية، إلا في حال أعلن الحريري أنه لم يعد مرشحا وتم التوافق في اللحظات الأخيرة على إسم آخر، عندها سنعدل تسميتنا"، مشددا على أنه "حتى اللحظة ​سائرون​ بتسمية الحريري لتكليفه ​رئاسة الحكومة​ العتيدة".

ولفت فنيانوس في حديث تلفزيوني الى أن "الحريري شرح بكل جلساته أن ​الوضع الاقتصادي​ ضاغط ويريد تأليف حكومة اختصاصيين، لكن الفريق الاخريقول أن حكومة الإختصاصيين يجب أن يترأسها إختصاصي، لذلك الآن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ و"​حزب الله​" يحاولان تدوير الزوايا بين الجميع"، معتبرا أن "الحكومة إذا تضمنت 4 أو 5 وجوه سياسي مقابل 20 إختصاصي فذلك لا يعطل عملها".

ورأى أن "ما حدث أمس وقبله من شارع مقابل شارع وفتنة وردود الفعل تستجوب الى وجود الى جانب الإختصاصيين، مجموعة من السياسيين السياسيين لتكون حكومة تكنوسياسية تقوم بما هو مطلوب منها وهؤلاء السياسيين يمكن أن يشكلوا خلية أزمة بالنسبة للمواضيع السياسية المطروحة"، معتبرا "أننا بحاجة الى حكومة تكنوسياسية لمعالجة الشق الفتنوي والإقتصادي والإصلاحي".

وعن زيارة مساعد وزير ​الخارجية الاميركية​ ​دايفيد هيل​، قال فنيانوس: "كل التحركات الاميركية بهدف حماية الإسرائيلي فقط"، معربا عن خشيته من أن "يتحول ​الحراك الشعبي​ الى مطية للأميركي في المشاريع التي يريد تنفيذها في ​لبنان​، لذلك يجب أن نواجه هذا الموضوع بموقف موحد"، مشيرا الى أنه "الى الان لم نسمع أحد ينادي الى التطبيع أو الحياد سوى بالأيام الأخيرة وهذا أمر مخيف، المهم أن لا نترك مطية لدخول أي جهاز خارجي للتدخل في الشأن اللبناني ويجر التجرك بإتجاه آخر".