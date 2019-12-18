شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا بالقاهرة: ثقتنا كبيرة بالسوق المصرى ومطار القاهرة يقدم أعلى مستوى الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر، إن تشغيل طائرة A350 على خط القاهرة باريس يمثل مرحلة هامة للعلاقات الفرنسية المصرية المشتركة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لشركة الخطوط الجوية الفرنسية للتعرف على تفاصيل تشغيل رحلات الطائرة الجديدة.

وأضاف السفير الفرنسي بالقاهرة، أن هدف فرنسا والخطوط الجوية الفرنسية من تشغيل الطائرة الجديدة A350 إلى القاهرة والتى تعد الوجهة الثانية فى العالم بعد تورنتو، لاستقطاب العديد من الزائرين الفرنسيين القادمين إلى القاهرة، خاصة أن مطار القاهرة الدولي يقدم أعلى مستوى الجودة للسائحين، مؤكدا أن العلاقات التى تجمعنا بهيئة الطيران المدني في مصر، هو ما جعل إير فرانس تتخذ قرار تشغيل طائرة A 350 بين فرنسا والقاهرة ، بالإضافة إلي الثقة المتبادلة بين البلدين.

وأكد السفير الفرنسي أن طائرة A350 هي الأداة التي نستخدمها لتقديم أفضل الخدمات التي نرجوها للركاب القادمين الي مصر ،وأن تشغيل الطائرة الجديدة إلي القاهرة يؤكد زيادة الثقة في السوق المصري، لافتا أن هناك فرصة لإضافة المزيد من الرحلات بين البلدين خلال الفترة المقبلة لأكثر من 6 رحلات.