شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أقباط أمريكا بمنتدى شباب العالم: مصر تشهد طفرة حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت جاكلين سعد سكرتير عام الهيئة القبطية الأمريكية عن سعادتها للمشاركة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ للمرة الثالثة على التوالي، معتبرة أن نسخة هذا العام متطورة عن العامين الماضيين على عدة مستويات أبرزها تنوع الجلسات وجنسيات الضيوف.

وأضافت جاكلين في تصريحات لـ"الخليج 365"، قبيل مغادرتها شرم الشيخ: "المنتدى شكل فرصة عظيمة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر وتبادل الرؤى والأفكار من خلال دعوة الضيوف الأجانب الذين رأوا بأعينهم الطفرة الحقيقية التي تشهدها مصر على جميع الأصعدة".

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واختتمت: نشكر القيادة السياسية التي جعلتنا فخورين بمصر وكأننا في الولايات المتحدة.

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.