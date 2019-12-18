لجنة فنية لتحديد أثرية ٣٩ قطعة مضبوطة بحوزة شقيقين في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أمرت نيابة القرنة غرب الأقصر، اليوم الأربعاء، بحبس اثنين من المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزلهما، بعدما جرى ضبطهما وبحوزتهما ٣٩ قطعة يشتبه في أثريتها، كما قررت النيابة انتداب لجنة فنية من وزارة الآثار، لتحديد مدى أثرية القطع المضبوطة.

كان اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارًا من مركز شرطة القرنة، بورود معلومات أكدتها تحريات المباحث، بإقدام كل من "ش.ر" 33 سنة، وشقيقه "ح" 35 سنة، مقيمان غرب الأقصر، بالحفر والتنقيب عن الآثار في منزلهما بمنطقة الطارف بالبر الغربي.

جرى تشكيل فريق بحث بمعرفة اللواء حمدي هاشم مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وباستئذان النيابة العامة، جرى ضبط الشقيقين متلبسين بالحفر والتنقيب، وبتفتيش المنزل عثر بداخله على حفرة عميقة بقطر متر ونصف، وعمق 3 أمتار، كما جرى العثور على 39 قطعة أثرية متنوعة ما بين تماثيل صغيرة الحجم وأواني فخارية متنوعة.

حرر محضرًا بالواقعة، حمل رقم 4918 إداري مركز شرطة القرنة لسنة 2019، وأخطرت النيابة التي أصدرت القرارات السابقة.