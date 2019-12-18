بالصور.. أهالي ضحايا حادث المنوفية: "ولادنا راحوا بسبب الجري وراء لقمة العيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

اصطف العشرات من أهالي قرية طملاي، التابعة لمحافظة المنوفية، أمام مشرحة مستشفى حميات منوف، انتظارًا لاستلام جثث ذويهم، الذين لقوا مصرعهم صباح اليوم الأربعاء في حادث تصادم سيارة كانوا يستقلونها خلال ذهابهم لعملهم بمزارع السادات التابعة لمحافظة المنوفية.

"الخليج 365" التقى أسر الضحايا، وقالت أسرة أحمد محمد يعقوب 19 عامَا أحد ضحايا الحادث، إنه الابن الوحيد لوالديه وله عدد من الشقيقات، وأنه كان يذهب للعمل باليومية لمساعدة أسرته في الإنفاق، إلى أن جاء صباح اليوم وفوجئ والده باتصال: "ابنك أصيب في حادث" وعقب توجهه إلى المستشفى علموا بخبر وفاته".

Advertisements

فيما قالت أسرة أحمد محمد عبد العليم حمدان، 20 عامًا ومقيم بطملاي، إنهم ينتظرون منذ أربع ساعات أمام باب المشرحة لاستلام الجثامين لدفنها، مؤكدين أن أبنائهم راحوا ضحايا "لقمة العيش"، وأن أبنائهم يضطرون للسفر يوميًا للعمل بسبب ضيق الحال، مؤكدين أن الطريق سيئ، وتقع عليه حوادث بشكل يومي.

واستكملت الأسرة: جميع شباب قرية طملاي يذهبون للعمل باليومية لمساعدة أهاليهم في الإنفاق على أسرهم، "كلهم على باب الله، وليس لهم دخل ولا معاش".

وطالبت أسرة الضحية أيمن ماهر شعبان 30 عامًا ومقيم بطملاي، بتوفير معاش، ووظيفة لفرد من أسرة كل ضحية، ليتمكن من مساعدة باقي الأسرة في الإنفاق والمعيشة، خاصة من لهم أطفال قائلين: "اللي راحوا عشان رغيف العيش، يبقى الحكومة تساعد الباقي لكي يستطيع العيش، وخاصة بعد فقدان العائل".