لرفعها دعوى خلع.. ضبط محاسب أشعل النيران في سيارة شقيق طليقته بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت رجال مباحث القاهرة، القبض على محاسب، لقيامة بإشعال النيران في سيارة شقيق طليقته المحامي، بسبب رفعها دعوى خلع بمنطقة المقطم

تلقى المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث المقطم، بلاغًا من شرطة النجدة بوجود سيارة مشتعلة أمام القطعة رقم 7187 بشارع 17 ـ دائرة القسم بالانتقال، والفحص تبين احتراق السيارة ملك "ج. ا"، 60 سنة، محامي، وبها تلفيات عبارة عن احتراق الجزء الأمامي بالكابوت، والموتور والإكصدام الخلفي.

بسؤال مالك السيارة اتهم طليق شقيقته ا م، 59 سنة، محاسب وذلك لوجود خلافات عائلية سابقة بينهما وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8663 لسنة 2019م جنح القسم.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهم.

Advertisements

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد وائل الشموتي، مفتش المباحث، وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن المشكو في حقه وراء ارتكابها باستخدام سيارة " مستأجرة ".

تمكن الرواد محمد فتحي ومحمد صفوت ومحمد خيري وإيهاب أنور ومصطفى أرز، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال استقلاله السيارة والمستخدمة في ارتكاب الواقعة بعد إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم.

وبمواجهته أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام بالقاهرة، بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغ أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بأنه نظرًا لوجود خلافات عائلية سابقة بينهما بسبب قيام المجني عليه برفع دعوة خلع لشقيقته ضده فخطط لارتكاب الواقعة انتقاما منه، وفي سبيل ذلك توجه إلى المنطقة سكن المجني عليه وتحصل على كمية من سائل البنزين من السيارة قيادته وقام بإضرام النيران بالسيارة ملك المجني عليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، إلى النيابة العامة.