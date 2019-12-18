محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي بنحو جنيهًا واحدًا للجرام الواحد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم إلى 659 جنيها، مقابل 660 جنيها أمس.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 565 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 753 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5272 جنيها.
وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما نزل البلاديوم من ذروة قياسية سجلها خلال تعاملات أمس، بحسب وكالة رويترز.
وبحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1477 دولارا للأوقية.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم ارتفاعها عالميا.. أسعار الذهب تتراجع اليوم الأربعاء 18- 12- 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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