بالصور.. "مياه أسيوط": عينات مياه قرية "بصرة" مطابقة للمواصفات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن نتائج تحليل عينات مياه الشرب بقرية بصرة التابعة لمركز الفتح، أكدت سلامة المياه، وأنه لا صحة لتلوثها.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استجاب لشكوى أهالي قرية "بصرة" حول سوء حالة المياه، وقرر تشكيل لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، لفحص وتحليل المياه ورفع عينات عشوائية، للتأكد من جوده مياه الشرب ومطابقتها للمعايير والمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب.

وأوضح المهندس أحمد كمال، مدير منطقة الفتح بشركة المياه، أن الفريق التوعوي وفريق الطوارئ الخاص بالشركة تواصلا مع المواطنين للرد على كافة استفساراتهم، بخصوص جودة المياه، وأكدت العينات مطابقة المياه للمواصفات.

وأشار مدير منطقة الفتح، إلى أنه جرى إطلاع الأهالي على سبب وجود عكار من وقت لآخر بالمياه، مرجعا ذلك إلى غسيل الشبكات والخزانات التي تنفذها الشركة بشكل دوري وبصفة منتظمة شهريًا، تحت إشراف وزارة الصحة؛ وأنه بمجرد فتح المياه لعدة دقائق يجري التخلص من ذلك وتظهر المياه الصافية النقية.