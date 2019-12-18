ضبط 7555 قرصًا مخدرًا في لحوم مجمدة مع راكب بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أحبطت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف اللواء محمد صلاح، مدير مباحث المطار، محاولة تهريب 7555 قرص مخدر، أخفاها راكب مسافر على الطائرة المتجه إلى الرياض داخل لحوم مجمدة لتضليل رجال الشرطة بالمطار، وتم الغاء سفرها واتخاذ الاجراءات القانونية معه .

اشتبهت الخدمة الأمنية من إدارة تأمين الركاب على جهاز كشف الحقائب اشتبهت في وجود اجسام معتمة داخل الحقيبة الخاصة بالراكب، اثناء سفرها على طائرة "فلاي ناس" المتجهة الي الرياض، وبفتحها تم العثور على كميات كبيرة من اللحوم المجمدة بداخلها 1930 قرص ترامادول و5625 قرص كابتجون.