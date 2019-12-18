مشروع محمد بن راشد للغة العربية يستفيد منه 60 مليون طالب في عام واحد

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أعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق منهج دراسي متكامل للغة العربية عبر موقع مدرسة يضم 1000 فيديو تعليمي لكافة المراحل الدراسية.
وقال بن راشد، اليوم الأربعاء، في تغريدة عبرصفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه سيكون هناك موقع مدرسة هو الأكبر عربيا للتعليم الإلكتروني، سيستفيد منه 60 مليون طالب خلال عام واحد.
وأشار إلى أن الهدف المرجو من هذه
ويحتفي العالم في 18 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية.
وصدر في هذا اليوم عام 1973 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدخال العربية إلى لغات المنظومة الأممية المعتمدة، إلى جانب الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية
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