تدريبات لاختبار الجيش الإسرائيلي على مواجهة هجمات سيبرانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه يجري مناورات اليوم الأربعاء، تحاكي سيناريو مواجهة هجوم عبر الإنترنت من الخارج.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "بدأتاليوم التدريبات الثالثة غير المجدولة التي بدأها رئيس الأركان العامة. والهدف منها هو اختبار قدرة الجيش الإسرائيلي في مواجهة هجوم سيبراني قوي وإغلاق أنظمة الاتصالات والمعلومات الرئيسية"، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.
في إطار التدريبات، تم تعطيل عمل أنظمة الإدارة والتحكم في مئات الوحدات المختلفة في الجيش الإسرائيلي.
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