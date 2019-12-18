أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشينكو، اليوم الأربعاء، أن قاذفة استراتيجية جديدة واعدة "باك دي إي" ستدخل خدمة القوات الجوية الفضائية الروسية، قبل نهاية برنامج التسلح الحكومي الحالي.
العالم".
وقال كرويفوروتشكو، في مقابلة صحفية أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "بموجب برنامج الدولة للتسلح، سيتم حتى عام 2027 إدخال الأسلحة والتقنيات العسكرية الحديثة في الخدمة، التي من حيث خصائصها تضاهي نظيراتها الأجنبية، وغالبا لا نظير لها في
وسوف تتسلم القوات النووية الاستراتيجية غواصات استراتيجية "بوريه- آي"، ومجمع الطيران بعيد المدى "باك دي أي"، وأنظمة الصواريخ الاستراتيجية الثابتة والمتنقلة.
"إس-350" و "إس-400" و "إس-500".
ووفقا له، دخلت خدمة قوات الدفاع الجوي أو من المخطط شراؤها، محطات الرادار الواعدة لأنظمة الإنذار بالهجمات الصاروخية مثل "فورونيج"، وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، التي لديها قدرات قتالية معززة، مثل أنظمة الدفاع الجوي
وقال كريفوروتشكو، إن القاذفة الاستراتيجية الجديدة (مجمع الطيران بعيد المدى ("باك دي آي") سيتم بناؤها باستخدام تكنولوجيا التخفي. ومن المتوقع أن تتيح نظاما المحرك الإلكتروني الأساسي والاحتياطي إمكانية قيام القاذفة بالتحليق لمدة تصل إلى 30 ساعة.
وسبق لنائب رئيس الحكومة الروسية الحالي، يوري بوريسوف، نائب وزير الدفاع الروسي آنذاك، أن صرح بأن أحدث قاذفة استراتيجية روسية واعدة (مجمع "باك دي آي") قد تقوم بأول تحليق لها في الفترة من 2025 إلى 2026 وتدخل مرحلة الإنتاج التسلسلي في عامي 2028 - 2029.
كانت هذه تفاصيل خبر قاذفة استراتيجية جديدة تنضم إلى ترسانة القوات الجوية الفضائية الروسية قبل عام 2027 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.