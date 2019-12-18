الصين: حاملة الطائرات الجديدة لديها فاعلية قتالية شاملة

قال متحدث باسم بحرية جيش الشعبي الصيني "تشنغ ده وي" اليوم الأربعاء، إن حاملة الطائرات الصينية الجديدة محلية الصنع (شاندونغ) تم تصميمها وبنائها بشكل مستقل، مؤكدا أن حاملة الطائرات لديها فاعلية قتالية شاملة وقدرات دعم على نحو أفضل.



وأضاف وي، في تصريح اليوم الأربعاء،

أنه تم تسليم حاملة الطائرات الجديدة التي سميت على اسم مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، إلى بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني أمس الثلاثاء، في ميناء بحرى في سانيا بمقاطعة هاينان جنوبي الصين.



وتابع: إن السفن البحرية على مستوى الطرادات وسفن الهجوم البرمائية أو مستويات أعلى، تسمى باسماء مقاطعات وبلديات، وفقا لقوانين تسمية السفن البحرية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق اسم شاندونغ وفقا للقواعد وبناء على التفكير في عوامل مختلفة، من بينها: الطلبات المقدمة من المقاطعات والبلديات، حيث أعطيت الحاملة شاندونغ الرقم 17 على هيكلها بعد "لياونينغ" التي منحت الرقم 16.

