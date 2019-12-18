الكويت ترحب بلقاء رئيس جنوب السودان وزعيم المعارضة

رحّبت الكويت باللقاءات التي جمعت رئيس جنوب السودان سلفا كير، وزعيم المعارضة رياك مشار، الشهر الماضي، والالتزام بالانتهاء من مهام المرحلة ما قبل الانتقالية قبل نهاية الـ100 يوم لتكوين قوات موحدة للجيش والشرطة والأمن تمهيدًا لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن مساء أمس الثلاثاء، حول جنوب السودان التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي.

وأعرب العتيبي عن شكره لدول الإقليم خاصة السودان وأوغندا وإثيوبيا على دورها الفاعل لصنع السلام، ورحب باستمرار وقف إطلاق النار في معظم أرجاء البلاد، متمنيًّا أن تعزز الظروف المواتية للعودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين والنازحين، وأن يضاعف المجتمع الدولي من دعمه من أجل

تخفيف العبء الإنساني على السكان خاصة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان.

وأكد العتيبي أن للجوع دورًا رئيسيًّا في عودة النزاع معربًا عن قلقه لتعرض أكثر من 6 ملايين شخص لنقص أو سوء في التغذية. ورحَّب بما شهدته مواقع حماية المدنيين لدى بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان من انخفاض متدرج في أعداد قاطنيها مؤكدًا أن حماية المدنيين تظل المسئولية الأولية لحكومة جنوب السودان.

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وأعرب العتيبي عن تقديره للدور الكبير للبعثة في جنوب السودان وثنائه على مساعيها الحميدة وما تقدمه من خدمات صحية وإنسانية وقانونية تسهم في توطيد السلام عبر التركيز على

أولوية الحلول السياسية، ودعا الى ضمان حرية حركة البعثة والمساعدات الإنسانية التي ترافقها البعثة حسب "اتفاقية مركز القوات" وقرارات مجلس الأمن بشأن ولاية البعثة.

وأدان العتيبي ما تعرض له متطوعو المنظمة الدولية للهجرة من قتل وخطف نهاية شهر أكتوبر الماضي مستذكرا مسئوليات الجميع وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وعبَّر عن تمنياته أن يشهد ملف جنوب السودان تطورات إيجابية ووحدة أقوى بين أعضاء مجلس الأمن.

وقال العتيبي "إن الكويت إذ تستذكر ما يجمعها وشعب جنوب السودان من علاقة تاريخية تمتد لأكثر من 45 عامًا عنوانها الإخاء والنماء فإنها تتطلع لما يحمله المستقبل القريب على صعيد العلاقات الثنائية من تعاون مطرد".

وأعرب العتيبي عن تطلعه أن "تلعب الكويت دورًا متجددًّا في دعم جنوب السودان خلال إحدى أدق المراحل في تاريخه من أجل الأمن والاستقرار والتنمية في جنوب السودان الصديق ولنبعث جميعًا الأمل في مستقبل ملؤه السلام والازدهار".