القبض على زوجة شقيق الرئيس السوداني المخلوع بتهمة الشروع بالقتل

ألقت قوات الأمن السودانية القبض على زوجة عبد الله، شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير، الموقوف في سجن كوبر، بتهمة الشروع في القتل لمحاولتها تسميم ضباط سجن كوبر لتتمكن من تهريب البشير.
على خلفية محاولتها اغتيال ضباط السجن الاتحادي بكوبر عن طريق دس السم في طعام جاءت به من منزلها.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه يتم التحقيق مع، نور الهدى محمد الشفيع، التي تحمل رتبة فريق أول طبيب، تحت بند المادة 130 (الشروع في القتل) بنيابة حي عمر المختار
وقالت مصادر الشرطة إن شواهد كثيرة دفعتهم للاعتقاد بأن نور الهدى، التي تعمل استشاري طب نفسي، ربما تكون قد أصيبت بالجنون.
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