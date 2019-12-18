رئيسة المفوضية الأوروبية تحذّر من "بريكست" دون اتفاق تجاري

حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء، من أن الفشل في التفاوض سريعًا على اتفاق تجاري جديد بعد "بريكست" سيضر ببريطانيا أكثر من الاتحاد الأوروبي.

وقالت أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إن "الجدول الزمني الذي أمامنا يشكّل تحديًا كبيراً. في حال لم نتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية 2020، فسنواجه الخطر مجدداً. من شأن ذلك أن يضر بوضوح بمصالحنا لكنه سيؤثر أكثر على بريطانيا".

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وكان المتحدث باسم جونسون قد قال في وقت سابق إن القوانين اللازمة لتنفيذ البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) ستُعرض على البرلمان يوم الجمعة.