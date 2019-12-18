حادث سير في شمال القاهرة يودي بحياة 12 شخصاً

لقي 12 مصرياً حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الأربعاء في حادث مروري بمحافظة المنوفية، شمال القاهرة .

وذكر التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني اليوم أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل كانت تحمل عمالاً وسيارة نقل بمنطقة الحزام الأخضر بمدخل مدينة السادات، ما أسفر عن وفاة 12 شخصاً وإصابة ثلاثة آخرين . اقرأ أيضاً...مقتل وإصابة 23 شخصاً في حادث مروري بمصر وجرى نقل الضحايا إلى المستشفى المركزي بمدينة السادات.

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