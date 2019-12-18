كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عن غير قصد.. الكرملين ينشر صورًا تفضح بوتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الكرملين نشر، صورًا أكد فيها أن الرئيس الروسي لا يزال يستخدم نسخة قديمة من نظام التشغيل ويندوز على جهاز حاسبه الخاص، مما يجعله عرضة للاختراق.

وكشف الكرملين، أن الصور التي نشرها عن غير قصد كشفت أن جهاز الحاسب الخاص بالرئيس يعمل بواسطة إصدار قديم من نظام التشغيل ويندوز.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مأزق هذه المرة، وسيطبق عليه المثل القائل: "انقلب السحر على الساحر"، فبعد أن اعتاد العالم على اتهام روسيا بالقرصنة، أصبح بوتين مهدد هذه المرة.

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ويعمل حاسب فلاديمير بوتين بواسطة نظام التشغيل ويندوز إكس بي Windows XP، وهو نظام تشغيل أوقفت مايكروسوفت حصوله على تحديثات الأمان في عام 2014، مع استثناءات من حين لآخر، مما يجعله أكثر عرضة للتسلل، لكن يبدو أن لوائح الحكومة الروسية منعت بوتين من التحديث إلى ويندوز 10.

وبحسب قناة العربية، أن الخطر الذي قد يتعرض له الرئيس الروسي ليس نظريا، إذ هاجمت برمجيات طلب الفدية في عام 2017 أكثر من 20 ألف ضحية، بما في ذلك خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، والتي كانت تستخدم نظام ويندوز إكس بي القديم، مما اضطر المستشفيات إلى الإغلاق، وتم إلغاء العمليات، وذلك بحسب ما نقلته "البوابة العربية للأخبار التقنية".

بدورهم، يمنع المسؤولون الروس تقنيا من استخدام البرامج الأجنبية حيث تهدف موسكو إلى حماية المصالح الوطنية وسط مخاوف من التجسس الأجنبي وتعزيز صناعة التكنولوجيا في روسيا، وبغض النظر عن سجل تتبع الثغرات الأمنية، فإن ويندوز إكس بي لا يزال ثالث أكثر أنظمة التشغيل شعبية في العالم، ويبدو أن بوتين يعد نفسه بين مستخدميه.