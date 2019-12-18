كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرهان: يجب إنجاح الفترة الانتقالية بالسودن لتكون درسًا للعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أنه يجب على الشركاء في البلاد إنجاح الفترة الانتقالية لتكون درسًا للعالم في التداول السلمي للسلطة، حسبما ذكرت قناة العربية.

ودعا البرهانن اليوم الأربعاء، المعارضة المسلحة لاغتنام الفرصة وإنهاء المشكلات التي من أجلها حدثت الحرب، مضيفًا أن قضية السلام قضية مفصلية.

وقال البرهان، خلال لقائه بالضباط وضباط الصف والجنود بمنطقة (الخرطوم بحري) العسكرية، إن القوات المسلحة بالوفاء لأهل السودان دون الاستجابة لمحاولات الابتزاز والاستقطاب السياسي.

وأشار البرهان، في حديثه الذي تم بحضور رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ونوابه، وعدد من قادة الجيش، إلى التأكيد على استكمال متطلبات التغيير، من أجل تهيئة المناخ للشعب السوادني للوصول لصناديق الاقتراع، واختيار من يحكمه في نهاية الفترة الانتقالية.

وأوضح أن المرحلة الدقيقة التي يمر بها السودان، تتطلب مزيداً من التكاتف، وتضافر الجهود واضطلاع القوات المسلحة بمهامها وواجباتها كاملة، للإسهام في تجاوز كافة التحديات، والعبور بالبلاد من هذه المرحلة.

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إلى ذلك، وحول الجهود الجارية لتحقيق السلام، قال البرهان إن "السلام ظللنا ننتظره طويلاً منذ الاستقلال"، نحن عازمون على إنجاز سلام عادل يُلبي طموحات أهل السودان بمشاركة الجميع، ويُنهي أسباب الاحتراب الداخلي.

من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، خلال لقاء منذ أيام مع نائب رئيس الحركة الشعبية-شمال، ياسر عرمان، حرص الحكومة على تنفيذ برنامج قوى الثورة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن عرمان أعلن دعم الحركة للحكومة الانتقالية، ونقلت عنه قوله "يجب أن نذهب باتجاه بلاد جديدة ومشروع وطني جديد". وأضاف عرمان أن المفاوضات مع الحركات المسلحة يحب أن تركز على قضايا الأرض والعدالة الانتقالية والترتيبات الأمنية والنازحين واللاجئين.

وكان حمدوك، قد قال على تويتر إن السودان يمر الآن بوقت حرج، وإن الأمر يتطلب وقوف المجتمع الدولي ودعمه للشعب السوداني وهو ما تمنى أن يسفر عنه اجتماع أصدقاء السودان اليوم.

وكانت وكالة السودان للأنباء قد أعلنت في وقت سابق على تويتر انطلاق أعمال مؤتمر أصدقاء السودان بمشاركة دولية واسعة.