كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تظاهرات بأمريكا قبل تصويت مجلس النواب على عزل ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبل ساعات من تصويت مجلس النواب على ما إذا كان سيتم عزل الرئيس دونالد ترامب، وتجمع مئات المتظاهرين في ميدان التايمز ليلة الثلاثاء وهم يهتفون "أخبرني من هو فوق القانون؟ لا أحد فوق القانون!"

ولم يكونوا وحدهم. انطلقت المسيرات من ولاية أوريغون إلى ولاية فلوريدا عشية التصويت على مادتين من المساءلة ضد ترامب، واتهمته بإساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة.

ويقول الديمقراطيون، إن ترامب ضغط على أوكرانيا للتحقيق في خصومه السياسيين مقابل الحصول على مساعدات أمنية وأنه أعاق تحقيقات الكونغرس برفضه السماح للمسؤولين الرئيسيين بالإدلاء بشهاداتهم.

وأكد ترامب أن محاولة الديمقراطيين لعزله هي جزء من جهد أكبر للانتقام من نتائج انتخابات عام 2016.

ويتم إقالة الرئيس ونائب الرئيس وجميع الموظفين المدنيين في الولايات المتحدة من مناصبهم بتهمة الخيانة والإدانة بتهمة الخيانة أو الرشوة أو غير ذلك من الجرائم والجنح الكبيرة".

Advertisements

وقال جيف جيلبرت لشبكة سي إن إن في احتجاج في أتلانتا "لقد تخلص دونالد ترامب من جرائم متعددة، ولن يفعل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون أي شيء حيال ذلك".

وأضاف، "هذا يمثل تهديدًا وجوديًا لهذا البلد. وربما هذا هو أكبر تهديد لديمقراطيتنا، وبالتأكيد في حياتي".

وقال سيث روزنبليت الذي يدعم ترامب وكان يزور أتلانتا عندما انعقد التجمع "التقيت بالرئيس من قبل. أعتقد أنه رجل رائع."

وأضاف "الرجل وطني، ويحب البلد، وهذه الأشياء كلها مع الديمقراطيين يتفوقون عليه ضده".