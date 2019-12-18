كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر امرأة بحوزتها قنبلة تهدد بتفجير طائرة في مطار إسطنبول (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت امراة مسافرة على متن طائرة كانت تستعد للقيام برحلة من إسطنبول إلى قبرص، أن بحوزتها قنبلة، حيث صرخت بشكل هيستيري قائلة "أنا عضو في جماعة فتح الله جولن، وسأفجر الطائرة".

وعلى الفور، قام طاقم الطائرة باستدعاء أمن المطار، ليتقرر إلغاء الرحلة.

وقامت المرأة بإشعال السجائر خلال فترة انتظار قدوم أمن المطار، ليتم نقلها إلى مركز أمني للاستجواب.

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وبحسب وكالة سبوتنيك، غطت المرأة كامل جسدها بالملابس وأخفت وجهها بنقاب ونظارات شمسية، بحسب ما نقلت صحيفة "حريت" التركية.