كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيانات رسمية تكشف انخفاض عدد ساعات العمل بكوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن بيانات حكومية، أظهرت أن ساعات عمل الكوريين انخفضت بشكل طفيف في عام 2018 مقارنة مع العام الذي سبقه.

وبحسب الوكالة الكورية الجنوبية، أظهرت البيانات الحكومة، أن عدد ساعات العمل انخفض، مع تزايد عدد المواطنين الذين يسعون للحفاظ على التوازن بين حياتهم العملية وحياتهم الشخصية.

وأوضحت وكالة كوريا للإحصاء، أن متوسط عدد ساعات عمل الرجال والنساء الكوريين أسبوعيا بلغ 41.5 في 2018، مقارنة بـ 42.8 ساعة في 2017.

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وأشارت الوكالة إلى أن ساعات عمل الكوريين الأسبوعية تنخفض بشكل تدريجي منذ 1990، حيث كان متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعي 53.8 ساعة. ولكن الكوريون الجنوبيون عملوا عدد ساعات أكثر مقارنة بغيرهم من الشعوب في دول أخرى.

وتابعت "عمل الكوريون لمدة 1.967 ساعة في المتوسط في 2018، ما يمثل واحدا من أطول ساعات العمل السنوي من بين 29 بلدا من البلاد الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 36 بلدا، وفقا لوكالة الإحصاء".

وبدأت كوريا الجنوبية في تقليص الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية ليصل إلى 52 ساعة أسبوعيا، من 68 ساعة أسبوعيا، كجزء من الجهود المبذولة لمساعدة الشعب على قضاء المزيد من الوقت مع العائلة والأصدقاء والتمتع بالأنشطة الترفيهية.