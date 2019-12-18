كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غارات جوية روسية على منطقة "خفض التصعيد" بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الطائرات الحربية الروسية، سلسلة غارات جوية، على بلدة معرشمارين و الدير الشرقي وبابولين والهلبة بريف إدلب الجنوبي والشرقي في سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الطائرات المروحية ألقت براميل متفجرة على قرية الرفة في ريف إدلب الشرقي، ومحور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وأقد أفاد المرصد، بأن عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها مروحيات النظام على الحراكي وبابولين وحاس وجرجناز والغدقة ومحيط تلمنس وبابيلا ومعرشمشة والهلبة والمعيصرونة والتح ومعرشورين بريف معرة النعمان الشرقي في ريف إدلب، ومحور كبانة بريف اللاذقية، ارتفع إلى 52 برميلاً.

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وارتفعت عدد الغارات التي شنتها الطائرات الروسية على صهيان وبابولين وجرجناز والقراطي والتح والدير شرقي معرشورين وتل مرديخ ومعرة النعمان ومحاور أبو الضهور الغربية وجنوب منطقة الأربعين بريف إدلب إلى 28 غارة جوية.

وأشار المرصد السوري إلى أن مقاتلات النظام السوري الحربية شنت 32 غارة على مدينة معرة النعمان وجرجناز ومعصران ومعرشورين ومعرشمشة والهلبة ومعرشمارين وأبو حبة وأوتوستراد معرة النعمان وأطراف بابيلا وتلمنس والغدفة والكنايس وجسر الشغور وكفروما بريف إدلب.

على صعيد متصل وثّق المرصد السوري، مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف الجوي والبري من قبل طائرات النظام وقواته البرية على محافظة إدلب، حيث أرتفع تعداد المدنيين الذين استشهدوا منذ إلى 23 وارتكبت طائرات النظام الحربية مجزرتين في كل من تلمنس ومعصران بريف إدلب الجنوبي الشرقي.