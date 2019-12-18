كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 18/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || العراق: البرلمان يصوت على قانون انتخابات مجلس النواب
ذكرت صحيفة "الصباح" العراقية، اليوم الأربعاء، أن البرلمان العراقي سيعقد جلسة للتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || تركيا تتهاون في عبور اللاجئين إلى أوروبا
نشرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، اليوم الأربعاء، تقرير أوروبي سري، كشف تهاون تركيا في منع قوارب اللاجئين من الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام ألمانية مؤخرا.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || فرنسا تعين سياسيًا جديدًا لدراسة إصلاحات المعاشات
عيّنت فرنسا اليوم الأربعاء، لوران بيتراسوفسكي، السياسي الجديد المكلف بدراسة إصلاحات نظام المعاشات التقاعدية في البلاد، في أعقاب استقالة القيصر السابق جان بول ديليفوي، وفقًا لما نقلته "رويترز".