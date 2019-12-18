كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || تركيا تتهاون في عبور اللاجئين إلى أوروبا

ذكرت صحيفة "الصباح" العراقية، اليوم الأربعاء، أن البرلمان العراقي سيعقد جلسة للتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب.

نشرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، اليوم الأربعاء، تقرير أوروبي سري، كشف تهاون تركيا في منع قوارب اللاجئين من الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام ألمانية مؤخرا.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || فرنسا تعين سياسيًا جديدًا لدراسة إصلاحات المعاشات