كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستاذ علاقات دولية: "أردوغان" يمارس جميع أنواع القمع ضد المعارضة التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لديه العديد من الهواجس السياسية بدأت أن تنمو بعد الشروع في الانقلاب السابق، وما تلاه من حملة اعتقالات للمعارضة وعدد من قيادات الجيش، وتغطية سياسية لكافة الكيانات المخالفة لأجندة أردوغان وسياسته التمددية في الداخل والإقليم.

وأوضحت "زهران"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن نظام أردوغان ديكتاتوري، قام بقصف المعارضة بشكل كبير، خاصة بعد ظهور بعض الأصوات التي تندد بسياسات حكم أردوغان.

وتابعت أستاذ العلاقات الدولية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمارس جميع أنواع التضييق والقمع ضد المعارضة في تركيا، ويسعى لتقويض المعارضة بشكل عام وإحكام قبضته الحديدة على الداخل دون النظر لأي اعتبارات أخرى، مشيرًا إلى أن أردوغان يعلم تمام العلم الأزمة الاقتصادية الخاصة به، ومع ذلك التحركات التركية محتدة دون النظر للاعتبارات الاقتصادية.

