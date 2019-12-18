كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء عروض الألعاب النارية في هونغ كونغ وسط مخاوف أمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مجلس السياحة في هونغ كونغ،اليوم الأربعاء، إنه سيتم إلغاء الألعاب النارية الشهيرة في هونج كونج عشية رأس السنة الجديدة للمرة الأولى منذ عقد، حيث تزيد الاحتجاجات لأكثر من ستة أشهر من المخاوف الأمنية، وفقا لما اوردته رويترز.

عادة ما تجذب الألعاب النارية الآلاف من السكان المحليين والسياح إلى ميناء فيكتوريا الخلاب، ويتم بث العد التنازلي في جميع أنحاء العالم.

أدت الاحتجاجات المستمرة في المستعمرة البريطانية السابقة إلى إعاقة قطاعي السياحة والتجزئة، حيث ألغيت العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية البارزة في الأشهر الأخيرة، بسبب قانون تسليم المجرمين المثير للجدل والذي تم سحبه الآن.

سيتم استبدال الألعاب النارية بـ "سيمفونية الاضواء"، وهو عرض ضوئي متعدد الوسائط، يتضمن إسقاطات حول أطول ناطحات السحاب في المدينة في منتصف الليل، على حد قول مسؤولي السياحة. سيتم تحويل واجهة مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض إلى ساعة عملاقة للعد التنازلي.

سيتم إطلاق ألعاب نارية صغيرة النطاق من أسطح المنازل القريبة.

وقال مجلس السياحة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إنه "يولي أهمية كبيرة للسلامة العامة لجميع الأحداث التي ينظمها.. وفي ضوء الوضع الحالي في هونغ كونغ، قررنا اعتماد شكل جديد".

قال المجلس، إن السياح الوافدين الى هونج كونج انخفض بنسبة 56 ٪ على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أكبر انخفاض منذ 15 عاما، عندما تعرضت المدينة لتفشي وباء المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس).

في وقت سابق، التقت لام برئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ الذي قال إن هونج كونج لم تخرج بعد من "المعضلة" التي تواجه اقتصاد المدينة بعد أشهر من الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان.

تأتي هذه الاجتماعات بعد أن أطلقت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع في مواجهات في الشوارع في وقت متأخر من الليل علي متظاهرين مناهضين للحكومة يوم الأحد في الوقت الذي تدخل فيه أسوأ أزمة سياسية في المستعمرة البريطانية السابقة منذ عقود شهرها السابع.

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وقال لى فى اجتماعه مع لام، والذى تم بث الملاحظات الافتتاحية له عبر تليفزيون كيبل، "يتعين على حكومة المنطقة الإدارية الخاصة مواصلة جهودها، ووضع حد للعنف، ووقف الفوضى وفقا للقانون واستعادة النظام".

تأتي زيارة لام وسط تكهنات في وسائل الإعلام المحلية بأن المحادثات مع شي يمكن أن تسفر عن توجيهات جديدة بشأن الأزمة السياسية في المدينة، بما في ذلك تعديل وزاري محتمل.

وكان الاثنان قد التقيا سابقًا في شنغهاي في أوائل نوفمبر عندما عبر شي عن "ثقته الكبيرة" في لام على الرغم من الاضطرابات.

ومع ذلك، يبدو أن لام قللت من أهمية التعديل الوزاري قبل مغادرتها، قائلة إن المهمة الأولى هي كبح العنف واستعادة النظام، مع السعي للدخول في مزيد من الحوار مع الجمهور.

في وقت متأخر من يوم الأحد، أغلقت مجموعات من الشباب الملثمين - الغاضبين مما يرون أنه تدخل صيني في الحريات التي وعدت بها هونج كونج عندما عادت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997 - الطرق المحيطة بمنطقة مونغ كوك، مما دفع الشرطة إلى إطلاق عدة جولات من القنابل المسيلة للدموع.

كانت هذه هي المرة الأولى منذ حوالي أسبوعين التي تستخدم فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع.

وأظهرت لقطات تلفزيونية محلية اشتعال الحرائق وتحطم إشارات المرور، بينما أصيب مراسل صحفي لجامعة بابتيست في وجهه بقذيفة تابعة للشرطة وكان لا بد من نقله إلى المستشفى.

خرجت مجموعات صغيرة من المتظاهرين في مسيرات عبر العديد من مراكز التسوق، وأغلقت المداخل، وحطموا الزجاج، ورددوا شعارات من بينها "الكفاح من أجل الحرية".

على الرغم من مطالب المحتجين والخطاب المناهض للصين، تؤكد الصين أنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" التي تمنح هونغ كونغ درجة كبيرة من الحكم الذاتي.