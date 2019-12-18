العثماني: يجب العمل على تطوير الخدمات الصحية لتصبح أكثر جودة

في افتتاح أشغال المنتدى الوطني للرعاية الصحية الأولية، صباح اليوم الأربعاء بسلا، حث سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على ضرورة العمل على تطوير الخدمات الصحية لتصبح أكثر جودة، ضمانا لتحسين صحة المواطنين.

وأوضح العثماني، أن “الرعاية الصحية الأولية هي حجر الزاوية وبدونها وبدون مؤسساتها، ستتأثر المنظومة الصحية برمتها سلبا، لذلك لابد من توفير خدمات القرب الصحية للمواطنين والعمل على تحسيسهم وتوعيتهم وتوجيههم، فالوقاية أساس العلاج”.

وتحدث رئيس الحكومة، عن أهمية الرعاية الصحية الأولية التي تعنى بتقديم الخدمات الطبية للقرب لفائدة صحة المواطنين، باعتبارها اللبنة الأساسية الأولى لأي نظام صحي في العالم.

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وشدد المتحدث، على ضرورة توفير رعاية صحية أولية على قدم المساواة لجميع المواطنين، وفي إطار عدالة مجالية، مستحضرا ما تقوم به الأطر الصحية على هذا المستوى خصوصا في القرى وفي المناطق البعيدة.

وأضاف، “أغتنم هذه الفرصة لأقدم التحية لجميع الأطر الصحية والطبية التي تصبر رغم الظروف القاسية وتقدم خدماتها لسكان المناطق النائية”.

وتحدث العثماني، عن ما “تحقق في المغرب على مدى سنوات في مجال الرعاية الصحية الأولية”، مشيرا إلى مؤشرات أساسية، الأول يتعلق بانخفاض وفيات الأطفال، والثاني يتعلق بتعميم التلقيح في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والثالث مرتبط بتتبع وضعية النساء الحوامل، وتسجيل انخفاض في حالات وفيات النساء عند الولادة، مقارنة مع ما كان في السابق.

وأضاف، “إنها أهداف تحققت بفضل الرعاية الصحية الأولوية، والمطلوب تطوير هذه المنظومة”.