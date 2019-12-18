رجاء بني ملال يهدد بالانسحاب من البطولة الوطنية لكرة القدم!

هدد نادي رجاء بني ملال لكرة القدم، بالانسحاب كليا من البطولة الوطنية، في حالة إستمرار تعرضه لأي نوع من أنواع الظلم خلال مقابلاته الكروية .
وتقدم النادي الملالي بارسالية توصل “اليوم 24” بنسخة منها، للكاتب العام للجامعة الملكية والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ومديرية التحكيم، يذكر فيها بتعرضه لنوع من التمييز السلبي من طرف جل قضاة الملاعب الذين يديرون مقابلات الفريق.
وأكد رجاء بني ملال، في نفس الإرسالية أنه على استعداد لمد الجهات المعنية بجميع اللقطات المشبوهة التي تتبث ذلك مشيرا ان النقل التلفزيون خير دليل على ذلك.
وحذر الرجاء من تكرار نفس الأخطاء التحكيمية في مقابلة اليوم ضد نادي الوداد البيضاوي، والتمس إيلاء المقابلة أهمية كبرى، بتعيين أكثر من مراقب لثلاثي التحكيمي، على أمل أن تكون الأمور في النطاق الرياضي.
ويستقبل نادي رجاء بني ملال اليوم الأربعاء، صاحب المركز الاول الوداد البيضاوي، على الساعة الثالثة عصرا بمدينة واد زم.
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