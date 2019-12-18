اليمن.. عويضان وباسلوم يكرمان قيادة وأفراد نقطة العيص بساحل حضرموت

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

بحضور رئيس هيئة أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، قام قائد لواء الشرطة العسكرية بالمنطقة الثانية العميد سالم أحمد باسلوم بتقديم درع الشكر والعرفان لقائد نقطة العيص التابعة للواء الشرطة العسكرية الملازم ثاني علي عوض سالمين الجوهي تقديراً لجهوده المبذوله في قيادة النقطة وتنفيذه للمهام الملقاة على عاتقه بكل تفانٍ كان قد التمسته قيادة اللواء بحسن ظنٍ فيه فكان عند حسن الظن.



كما قام بتكريم عدد من أفراد النقطة الذين تميزوا بالضبط والربط العسكري وكذا بنوع عالي من اليقظة والحس الأمني الذي اظهروه من خلال ثباتهم في خدمتهم والقبض على عناصر التخريب والخارجين عن القانون الساعين خبثاً لزعزعة الأمن و السكينة العامة والتي تتمتع بها مدن ساحل حضرموت منذ التحرير في الرابع والعشرين من أبريل المجيد لعام 2016م.

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حيث أن ألقى العميد ركن عويضان سالم عويضان رئيس هيئة أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية كلمة في قيادة وأفراد نقطة العيص استهلها بنقل تحية وسلام سيادة المحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني حفظه الله وأثناء على جهودهم المشكورة والتي أوجبت تقديم رسائل الشكر والتقدير من قبل كل القيادة في المنطقة وليس حكراً على لوائهم الذي ينتمون إليه فقط وهو لواء الشرطة العسكرية، بل كل القيادة تقدم لهم الشكر والتقدير عرفانًا لما يقدموه ويتميزوا به من ضبط وربط وكذا مستوى عال من اليقظة والشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم جميعاً قيادة وضباط وصف وجنود في هذه النقطة المثالية، والتي تشغل موقعاً حساساً يُعد من مداخل المدينة العريقة عروس بحر العرب المكلا عاصمة حضرموت.

كما أثناء على قيادة اللواء ممثلاً بقائده العميد سالم أحمد باسلوم على هذه اللفته والتي لن تدل إلا على صدق المتابعة والحرص على النهوض بمستوى المنظومة العسكرية الملموس من خلال تفعيل مبدأ الثواب والعقاب بين منتسبه سيراً على خطى القائد الأب سيادة المحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني.

من جانبه شكر العميد سالم احمد باسلوم قائد لواء الشرطة العسكرية بالمنطقة الثانية حضور رئيس هيئة أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية سيادة العميد ركن عويضان سالم عويضان ونزوله إلى الموقع والذي وصفه بالركيزة الأساسية لإنجاح مثل هذه الفعاليات والتي من شأنها رفع نسبة نجاح قواتنا في كل المهام الوطنية وتحقيق الانتصارات والإنجازات العظيمة التي تجعل من حضرموت محل فخر و إعتزاز بأبنائها في قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية.