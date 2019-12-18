بالصور.. تدشين خطة تطبيع الحياة بالمسراخ في تعز وتفعيل دور مؤسسات الدولة

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

عُقد اجتماع موسع في مديرية المسراخ ، لكافة اجهزة الدولة في السلطتين المحلية والقضائية ، الى جانب قيادات البنية الاجتماعية ( المتمثلة بوجهاء ومشائخ وعقال وعدول وامناء شرعيين ، في قرى وعزل مديرية المسراخ بمحافظة تعز.

وذلك بحضور وكيل محافظة تعز ، الدكتور عبدالحكيم عون ، ووكيل وزارة الثقافة ، الاستاذ عبدالهادي العزعزي.

وياتي هذا التدشين في إطار خطة تطبيع الحياة في مديرية المسراخ الواقعة جنوب مدينة تعز ، حيث تهدف خطة التدشين الرامية ، الى جعل الامن والاستقرار في المديريات المحررة قضية الدولة و المجتمع ، والعمل على ردم هوة وعلاج حالة انعدام الثقة بين المواطنين والنخب الاجتماعية ومؤسسات الدولة.

كما ياتي هذا اللقاء ،في سبيل خلق حركة موحدة لاداء اجهزة الدولة، من خلال حشد طاقات المجتمع خلف مؤسسات الدولة ، من اجل الوصول الى استقرار تام في الاداء المؤسسي ، والعمل على تفعيل مستوى الشراكة العامة في توحيد المصلحة بين المواطنين واداء اجهزة الدولة، بما يحقق الرضا المجتمعي عن اداء هذه المؤسسات ، وبما يضمن خلق اداء موحد على المستويين الشعبي والرسمي ، لتحقيق نتائج ملموسة على مستوى حياة المواطن.

خاصةً وان هنالك موروثاً ثقافياً خاطئاً ، طرأ من حقبة الاستبداد الماضية ، تسبب معه في خلق حالة إعاقة في تطور العلاقة بين كافة اجهزة الدولة التنفيذية والقضائية مع المكونات المجتمعية المختلفة، مما شكل عائقاً لتسوية ارضية صلبة للتنمية المستدامة .

وقال وكيل محافظة تعز ، الدكتور عبد الحكيم عون ، كاد هذا التشوه ان يفتك بالمديرية ، ويتحول الى ازمة عميقة داخل البنية الثقافية للمجتمع ، خصوصاً في فهم العلاقة بين اجهزة الامن والمواطن ، انعكست في وعي المواطن ، من ان هذه الأجهزة لم تعد لأمن المواطنين ، وانما لأمن السلطات ، وهذا يعد اليوم احد الدوافع الاساسية لتنفيذ هذه الخطة، وهو عمل يحتاج لتظافر جهود كل الحالمين بوجود دولة مدنية عادلة تصون حقوق الانسان ، وتعمل على رفع درجة الرضا الشعبي عن اداء اجهزة الدولة ، بما يحقق تماسك الجبهة الداخلية وترسيخ بنى الوحدة الوطنية.

وقد تم في هذا اللقاء الموسع، مناقشة كيفية تفعيل اداء الاجهزة الامنية، وتذليل بعض الصعاب التي تؤثر على اداء السلطة القضائية.

كما ناقش المجتمعون ، تفعيل الايرادات المالية للدولة، والحفاظ على مؤسسات الدولة واملاكها (املاك و اراضي الدولة واملاك الاوقاف ) ، و تفعيل دور القيادات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المختلفة، في التعاون الشامل مع مؤسسات الدولة.

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وتطرق الاجتماع بشكل خاص لاطلاق طاقات المجتمع نحو علاج واصلاح بعض العثرات في مشاريع التنمية داخل المديرية، وعلى رأسها مشاريع البنية التحتية ، من طرق وتعليم وصحة ومياه.

وشدد الحاضرون على ضرورة الاستفادة القصوى من المساعدات المقدمة من المنظمات الانسانية ، وتفعيل دور المجتمع لتعزيز هذه المساعدات مادياً و معنوياً.

وخرج المجتمعون بمصفوفة من التوصيات والتوجيهات التي حددت الجهات المنفذة.، وآلية التواصل

والمتابعة.

وقد تم اختيار مديرية المسراخ ، لبدء الانطلاق منها، لاعتبارات ترتبط بحجم التضحيات الكبيرة التي قدمتها هذه المديرية في معركة تحريرها من المليشيات الحوثية الانقلابية ، خاصة وانها من اكثر المديريات التي تضررت في الحرب على المستويين البشري و المادي.

حضر اللقاء ، رئيس محكمة المسراخ القاضي امين عبدالحق ، ومدير عام المديرية ، الاستاذ يحيى اسماعيل،

ومدراء فروع المكاتب التتفيذية بالمديرية.