شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الصهيوني يعتقل 9 فلسطينيين من القدس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
اعتقل جيش الاحتلال الصهيوني اليوم 9 فلسطينيين من بلدتي العيسوية وسلوان في القدس المحتلة، واستدعى اثنين آخرين للتحقيق.
وأفادت مصادر محلية في القدس أن جيش الاحتلال داهم منازل للمقدسيين في حي الشهيد عبيد في بلدة العيسوية وفتشها واعتقل كلًا من: محمد مروان عبيد، وفيصل لؤي عبيد، وعلي سفيان عبيد، ويونس سفيان عبيد، ووسيم يونس عبيد، فيما سُلم ذوو الشابين هاني عصمت عبيد، وأمين رأفت عبيد، بلاغين للتحقيق معهما.
وفي ذات السياق، داهم جيش الاحتلال منزل عائلة الشهيد فراس أبو ناب في حي رأس العمود في بلدة سلوان، واعتقل والده بسام وإخوته، يوسف، ومحمد، وسيف أبو ناب.
كانت هذه تفاصيل خبر جيش الاحتلال الصهيوني يعتقل 9 فلسطينيين من القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.