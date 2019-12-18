نفط ميسان يصدر توضيحاً بشأن نشاطات النادي بكرة القدم

2019-12-18 | 11:17
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أصدر نادي نفط ميسان الرياضي، الأربعاء، توضيحاً بشان نشاطات النادي لفرق كرة القدم.
وأضاف، أنه "ليس هناك نشاطات لهذه الفرق في الفترة الحالية وذلك بسبب الأوضاع الراهنة التي يمر بها بلدنا الحبيب، ونؤكد لكم بأن المكتب الاعلامي هو الجهة الرسمية الوحيدة التي يتم من خلالها الإعلان عن استئناف نشاطات الفرق".
جدير بالذكر أن الدوري العراقي الممتاز توقف منذ مطلع شهر تشرين الأول الماضي.
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