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نفط ميسان يصدر توضيحاً بشأن نشاطات النادي بكرة القدم

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2019-12-18 | 11:17

نفط ميسان يصدر توضيحاً بشأن نشاطات النادي بكرة القدم

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أصدر نادي نفط ميسان الرياضي، الأربعاء، توضيحاً بشان نشاطات النادي لفرق كرة القدم.
وذكر بيان عن النادي، أن "المكتب الاعلامي لنادي نفط ميسان، يود إعلامكم بأن نشاطات فرق الفئات العمرية المتمثلة بالأشبال، الناشئين و الشباب بكرة القدم متوقفة منذ مدة".

وأضاف، أنه "ليس هناك نشاطات لهذه الفرق في الفترة الحالية وذلك بسبب الأوضاع الراهنة التي يمر بها بلدنا الحبيب، ونؤكد لكم بأن المكتب الاعلامي هو الجهة الرسمية الوحيدة التي يتم من خلالها الإعلان عن استئناف نشاطات الفرق".


جدير بالذكر أن الدوري العراقي الممتاز توقف منذ مطلع شهر تشرين الأول الماضي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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