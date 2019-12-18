الزراعة والصناعة توقعان مذكرة تفاهم لتسويق الأسمدة المنتجة محلياً للقطاع الزراعي

وقعت وزارتا الزراعة والصناعة، الأربعاء، مذكرة تفاهم لتسويق كافة الأسمدة المنتجة محلياً من قبل وزارة الصناعة إلى القطاع الزراعي دعماً للمنتج المحلي.
وقال وزير الزراعة صالح الحسني على هامش توقيع الاتفاقية، بحسب بيان لوزارة الزراعة تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم توقيع مذكرة تفاهم لتسويق جميع الأسمدة المنتجة محلياً للقطاع الزراعي"، مبيناً أن "توقيع المذكرة يأتي كمرحلة ثانية لأوراق واتفاقيات أخرى تم توقيعها سابقاً لاستلام أسمدة اليوريا من وزارة الصناعة ومنحها للفلاحين وبما يسهم في تشجيع المنتج المحلي وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير العملة الصعبة للبلاد".
وأضاف الحسني، أن "شراء الأسمدة المنتجة محلياً سيوفر أكثر من 400 مليار لخزينة الدولة لكون الأسمدة تُشترى من الخارج"، لافتاً إلى أن "الخطط الأخرى التي اعتمدتها الوزارة كالنهوض بقطاع التمور وتوفير مبالغ كبيرة للبلاد وصلت إلى 150 مليار دينار وتأسيس مركز علمي متخصص بقطاع النخيل".
وأضاف الحسني، أن "شراء الأسمدة المنتجة محلياً سيوفر أكثر من 400 مليار لخزينة الدولة لكون الأسمدة تُشترى من الخارج"، لافتاً إلى أن "الخطط الأخرى التي اعتمدتها الوزارة كالنهوض بقطاع التمور وتوفير مبالغ كبيرة للبلاد وصلت إلى 150 مليار دينار وتأسيس مركز علمي متخصص بقطاع النخيل".
وتسعى وزارة الزراعة للنهوض بالمنتج المحلي من جديد من خلال حظر استيراد بعض المنتجات الزراعية والحيوانية.
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