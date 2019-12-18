التربية النيابية: منحة التلاميذ تشمل الابتدائية فقط

أكدت لجنة التربية النيابية، الأربعاء، أن منحة التلاميذ التي تسعى اللجنة الى إدراجها في موازنة 2020 تشمل المرحلة الابتدائية فقط، فيما اشارت الى ان قيمة المنحة هي 30 الف دينار لكل تلميذ.

وقال عضو اللجنة صفاء الغانم لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "عملية توزيع المنحة ستكون من خلال التنسيق بين وزارتي المالية والتربية"، لافتاً الى أن "المنحة لاتشمل اي مرحلة دراسية اخرى باستثناء طلبة الابتدائية فقط".

وكان عضو اللجنة عباس الزاملي، قد اوضح في حديث لـصحيفة الصباح أن "قانون منحة التلاميذ والطلبة الذي أقر منذ عام 2014 لم يفعل لغاية الان"، مبيناً أن "الاجتماع الذي عقد مع وزيرة التربية سهى العلي بيك والمسؤولين في الوزارة نوقش فيه تطبيق القانون خلال هذا العام ليشمل التلاميذ فقط، في محاولة لتحفيزهم على الاستمرار بالدوام واعانة المتعففين والفقراء لإكمال مشوارهم الدراسي".

Advertisements

وأضاف الزاملي أن "اللجنة أكدت سعيها لإدراج هذه المنحة البالغة 30 ألف دينار لكل تلميذ ضمن موازنة 2020، على أن تسلم المنحة للتلميذ حصراً وليس لوالديه لتكون حافزاً له على اكمال دراسته"، لافتاً إلى أن "المنحة ستتوقف عن التلميذ في حال رسوبه أو بلوغ عدد أيام غيابه خمسة وعشرين يوماً في العام الدراسي أو في حال فصله من المدرسة".

وبين الزاملي أن "وزارة التربية ملزمة باعتماد تقنيات حديثة لتوزيع هذه المنحة بين الطلبة كأن تكون وفق البطاقة الذكية، منوها بأن هذه المنحة ستقلل نسبة خط الفقر في العراق الى نحو ثلاث درجات عن معدله".