مجاميع تغلق عددا من مدارس كربلاء وتهدد كوادرها 'صور'

افاد مصدر امني في كربلاء، الاربعاء، بأن عددا من المدارس تم اغلاقها وتهديد كوادرها في حال استمرارها بالدوام.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجاميع تطلق على نفسها فريق مكافحة الدوام، قامت اليوم باغلاق عدد من المدارس في محافظة كربلاء".

واضاف ان "هذه المجاميع قامت بتهديد كوادر المدارس إذا استمرت بالدوام".

Advertisements