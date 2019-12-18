احصائية: اعداد الرجال تفوق النساء في العالم بنسبة 1.02%

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نشر موقع World Population Review الامريكي الذي يعنى بالتعداد السكاني، أن اعداد الرجال في العالم تفوق النساء بنسبة 1.02%.
واضاف الموقع ان نسبة الاعمار في العالم لكلا الجنسين من الاطفال من عمر اليوم الاول ولغاية 14 سنة بلغت 25.4%، فيما بلغت نسبة الاعمار من 15 ولغاية 24 سنة 15.5%، فيما شكلت نسبة الاعمار من 25 ولغاية 54 سنة 40.6%، مشيرة الى ان نسبة الاعمار من 55 ولغاية 65 سنة بلغت 9.1%، فيما بلغت نسبة الاعمار من 65 سنة فما فوق نسبة 9.3%".
ويشرف على موقع Worldometers فريق دولي من المطورين والباحثين بهدف توفير إحصائيات عالمية وتعود ملكية Worldometers لشركة Dadax وتم التصويت عليها كأحد أفضل المواقع المرجعية المجانية من قبل جمعية المكتبات الأمريكية (ALA) ، أقدم وأكبر جمعية للمكتبات في العالم.
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