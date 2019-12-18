احصائية: اعداد الرجال تفوق النساء في العالم بنسبة 1.02%

نشر موقع World Population Review الامريكي الذي يعنى بالتعداد السكاني، أن اعداد الرجال في العالم تفوق النساء بنسبة 1.02%.

وقال الموقع حسب اخر احصائية له لشهر كانون الاول لعام 2019، اطلعت عليها الخليج 365، إن "اعداد الرجال في العالم يفوق اعداد النساء بنسبة 1.02%"، مبينا ان "نسبة عدد الرجال بلغت 50.4%، مقارنة بعدد النساء التي بلغت نسبتهن 49.6%".



واضاف الموقع ان نسبة الاعمار في العالم لكلا الجنسين من الاطفال من عمر اليوم الاول ولغاية 14 سنة بلغت 25.4%، فيما بلغت نسبة الاعمار من 15 ولغاية 24 سنة 15.5%، فيما شكلت نسبة الاعمار من 25 ولغاية 54 سنة 40.6%، مشيرة الى ان نسبة الاعمار من 55 ولغاية 65 سنة بلغت 9.1%، فيما بلغت نسبة الاعمار من 65 سنة فما فوق نسبة 9.3%".

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